14:27 30.05.2026 (обновлено: 17:39 30.05.2026)
Депутат Рады Бобровская сообщила о планах по ужесточению мобилизации на Украине

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мобилизация на Украине ужесточится для уклонистов, находящихся в розыске, рассказала депутат Верховной рады Соломия Бобровская.
По ее словам, она вместе с другими парламентариями ждет предложений по реформе набора в ВСУ от военного ведомства страны.
"Он (процесс мобилизации. — Прим. ред.) будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов. Если человек не хочет по-хорошему — а нужно попробовать по-хорошему, — тогда государство должно применять санкции, меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы", — заявила Бобровская YouTube-каналу "Говорит великий Львов".
Глава Минобороны Украины Михаил Федоров в феврале отмечал, что в стране планируется реформа мобилизации. По его словам, сегодня в общественном сознании военкоматы ассоциируются лишь с коррупцией и безнаказанностью. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 8 мая сообщил, что власти хотят переименовать ТЦК в "офисы призыва".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых задержанных мужчин увозят в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, нападают на людей, сбивают их машинами и провоцируют ДТП для остановки граждан.
