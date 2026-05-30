Силы ПВО сбили 19 украинских дронов над российскими регионами

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск в субботу сбили 19 украинских беспилотников, в том числе над Ростовской и Смоленской областями, а также Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцатого мая с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.