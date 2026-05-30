Пушков заявил о пополнении клуба европейских лидеров с низким рейтингом - РИА Новости, 30.05.2026
15:58 30.05.2026
Пушков заявил о скором пополнении клуба европейских лидеров с низким рейтингом

Алексей Пушков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб европейских лидеров, имеющих низкую поддержку избирателей, будет только пополняться, считает Алексей Пушков.
  • Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до 13%.
  • Рейтинги премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца также опустились до 13%.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Клуб европейских лидеров, имеющих низкую поддержку избирателей, будет только пополняться, уже сейчас у глав Франции, Великобритании и Германии рейтинг не превышает 13%, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Дела у европейских руководителей идут неважно. Сначала рейтинг (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона опустился до 13%. Вслед за ним - рейтинг (премьера Великобритании Кира - ред.) Стармера в Британии. А теперь и (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц достиг заветной цифры в 13% популярности. В общем, пора этой троице создать для евроруководителей "Клуб 13 процентов", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, скоро в этом клубе, несомненно, будет пополнение.
"С учетом того, с какими проблемами сталкивается Европа, сей клуб только будет расширяться. Оптимизм, объятия и улыбки демонстрируют исключительно евроэлитарии на сходках Евросоюза. Сами же европейцы охвачены растущим пессимизмом", - заключил он.
