Расследованием преступлений коллекторов могут заняться приставы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полицейских, следует из проекта закона, с которым ознакомилось РИА Новости.
Как следует из документа, это стало необходимым в связи с тем, что за последние несколько лет в полицию было подано более 1,3 тысячи сообщений о преступлениях коллекторов, однако лишь по 122 материалам были возбуждены уголовные дела.
При этом ФССП с 2017 года контролирует деятельность коллекторов.