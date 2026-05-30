Рейтинг@Mail.ru
Расследованием преступлений коллекторов могут заняться приставы - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 30.05.2026
Расследованием преступлений коллекторов могут заняться приставы

Приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полиции

© РИА Новости / Владимир СеменюкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Судебные приставы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судебные приставы могут получить полномочия дознания по делам о преступлениях коллекторов в части взыскания долгов с россиян.
  • За последние несколько лет в полицию было подано более 1,3 тысячи сообщений о преступлениях коллекторов, но лишь по 122 материалам были возбуждены уголовные дела.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полицейских, следует из проекта закона, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующее предложение было разработано министерством юстиции России. Предполагается, что полномочия дознания по делам о преступлениях коллекторов в части взыскания долгов с россиян перейдут дознавателям ФССП России.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В НАПКА рассказали, могут ли коллекторы звонить детям
15 марта, 02:03
Как следует из документа, это стало необходимым в связи с тем, что за последние несколько лет в полицию было подано более 1,3 тысячи сообщений о преступлениях коллекторов, однако лишь по 122 материалам были возбуждены уголовные дела.
При этом ФССП с 2017 года контролирует деятельность коллекторов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ГД отклонила запрет банкам привлекать коллекторов для взыскания долгов
21 января, 15:38
 
РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала