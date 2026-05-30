02:42 30.05.2026 (обновлено: 02:43 30.05.2026)
В Кабардино-Балкарии медсестра получила условный срок за хищение лекарств

Медсестре в КБР дали 3,5 года условно за кражу лекарств на 8,7 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медсестра кардиологического диспансера в Нальчике похитила лекарства стоимостью более 8,7 миллиона рублей.
  • Суд приговорил медсестру к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
  • С осужденной будет взыскана сумма ущерба за вычетом уже погашенных 100 тысяч рублей.
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно медсестру кардиологического диспансера за то, что она похитила лекарства стоимостью больше 8,7 миллиона рублей, следует из судебного акта, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщало, что, по версии следствия, в период с января 2021 года по август 2023 года старшая медицинская сестра одного из отделений кардиологического диспансера в Нальчике путем внесения ложных сведений в официальные документы похитила лекарственные препараты на общую сумму 8,7 миллиона рублей.
"Признать (подсудимую – ред.) виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года", - говорится в решении суда.
В нем отмечается, что медсестра вносила в составляемые ею требования завышенные сведения о количестве и наименованиях лекарств, не соответствующие реальной потребности в них. Затем в своем журнале учета, который не сверялся с журналами постовых и процедурных медсестер, она отражала, что выдавала им этот объем лекарств.
Кроме того, по приговору суда с осужденной, которая добровольно погасила ущерб в размере 100 тысяч рублей, будет взыскана оставшаяся сумма - больше 8,6 миллиона рублей.
