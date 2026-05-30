15:48 30.05.2026 (обновлено: 17:44 30.05.2026)
Жительница Казани за спасение ребенка из воды получила премию Кеосаяна

© РИА Новости / Нина Зотина | Режиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
  • Жительница Казани Галия Ситдикова получила премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка.
  • Она прыгнула в холодную воду и вытащила тонущего мальчика на берег озера.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жительница Казани Галия Ситдикова получила премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Галия с мужем приехала на рыбалку и заметила в озере тонущего ребенка. Она прыгнула в холодную воду и вытащила мальчика на берег.
"Галия Ситдикова из Казани, спасшая тонущего ребенка, получила 12-ю премию имени Тиграна", — написала медиаменеджер в "Макс".
Ситдикова записала видеообращение, в котором поблагодарила за высокую оценку своего поступка.
"Как будто бы я не заслуживаю такой высокой награды — я всего лишь поступила по зову сердца", — сказала Галия.

Она добавила, что Симоньян внесла колоссальный вклад в будущее ее семьи, и пригласила ее в гости в Татарстан.
Главный редактор поблагодарила девушку за щедрые слова и напомнила, что премия учреждена в честь ее супруга — Тиграна Кеосаяна.
"Я, собственно, потому и делаю это публично, потому что моя задача в жизни — сохранить память об этом потрясающем совершенно человеке, чей женой мне посчастливилось быть и матерью его детей. А вам спасибо, что вы такая, что вы такой добрый, щедрый, великодушный человек", — отметила она.
Симоньян учредила премию после того, как узнала о воспитательницах детского сада в Бугуруслане Лии Галеевой и Людмиле Платоновой. В начале февраля женщины, рискуя жизнью, защитили детей от агрессора с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Получателей выбирает лично Симоньян.
КазаньМаргарита СимоньянТигран КеосаянОбществоРоссия
 
 
