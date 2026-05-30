В Союзе зоопарков рассказали, сколько стоит содержание панды

БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Содержание панды в РФ обходится в миллионы рублей в месяц, потому что животному нужно регулярно самолетами доставлять свежий корм из Китая, сообщил РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) Сергей Писарев.

"Для них построены, для этой пары, шикарные апартаменты. Это шикарные вольеры. И именно поэтому и появилось потомство, потому что животные живут в прекрасных условиях и питаются прекрасно теми продуктами, которые к ним поступают с родины", - отметил он.