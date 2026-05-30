В Союзе зоопарков рассказали, сколько стоит содержание панды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Содержание панды в РФ обходится в миллионы рублей в месяц, потому что бамбук, необходимый панде, нужно завозить из Китая самолетами.
- В Москве живут три панды: Жуи и Диндин привезли из Китая в Московский зоопарк в 2019 году, а летом 2023 года у них появилась дочь Катюша.
БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Содержание панды в РФ обходится в миллионы рублей в месяц, потому что животному нужно регулярно самолетами доставлять свежий корм из Китая, сообщил РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) Сергей Писарев.
"Панда - национальное достояние Китая, это знают уже все. Но вот о стоимости содержания панды знают единицы... На содержание панды уходят миллионы рублей в месяц. Бамбук, который необходим панде, она постоянно его жует, его нужно завозить из Китая самолетами, для того чтобы он был свежий. У нас нет такого бамбука", - сказал член президиума СОЗАР.
Панды в России живут только в Московском зоопарке. Самец Жуи и самка Диндин были привезены из Китая в 2019 году. Летом 2023 года у них появилось потомство - дочь Катюша.
Писарев отметил, что в Московском зоопарке созданы прекрасные условия для этих животных.
"Для них построены, для этой пары, шикарные апартаменты. Это шикарные вольеры. И именно поэтому и появилось потомство, потому что животные живут в прекрасных условиях и питаются прекрасно теми продуктами, которые к ним поступают с родины", - отметил он.
