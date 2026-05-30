Рейтинг@Mail.ru
Кассационный суд оставил в силе отказ в переводе "Битцевского маньяка" - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 30.05.2026
Кассационный суд оставил в силе отказ в переводе "Битцевского маньяка"

Суд отказал в переводе "Битцевского маньяка" Пичушкина в колонию ближе к Москве

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАлександр Пичушкин
Александр Пичушкин - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Александр Пичушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина, осужденного пожизненно, на отказ в переводе в колонию ближе к Москве.
  • Пичушкин просил о перводе, так как до задержания он жил в столице, и там до сих пор живет его мать.
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу пожизненно осужденного "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина, оспаривавшего отказ в переводе в колонию ближе к Москве, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что жалоба Пичушкина была оставлена кассационным судом без удовлетворения.
Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году отказался удовлетворять иск Пичушкина, в котором он просил перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве, так как до задержания он жил в столице, там до сих пор живет его мать.
Кроме того, осужденный просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания". Пичушкин заявлял, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий – его нынешняя колония "Полярная сова" расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
“Пожизненного мало". Новый поворот в деле главного узника "Полярной совы"
10 апреля 2025, 08:00
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала