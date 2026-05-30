Кассационный суд оставил в силе отказ в переводе "Битцевского маньяка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина, осужденного пожизненно, на отказ в переводе в колонию ближе к Москве.
- Пичушкин просил о перводе, так как до задержания он жил в столице, и там до сих пор живет его мать.
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу пожизненно осужденного "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина, оспаривавшего отказ в переводе в колонию ближе к Москве, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году отказался удовлетворять иск Пичушкина, в котором он просил перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве, так как до задержания он жил в столице, там до сих пор живет его мать.
Кроме того, осужденный просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания". Пичушкин заявлял, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий – его нынешняя колония "Полярная сова" расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
