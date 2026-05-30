Рейтинг@Mail.ru
Минцифры создаст просветительские материалы о правилах дорожного движения - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 30.05.2026
Минцифры создаст просветительские материалы о правилах дорожного движения

РИА Новости: Минцифры создаст материалы о правилах дорожного движения

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры России совместно с МВД и Минтрансом создадут просветительские материалы для самостоятельного изучения и проверки знаний ПДД.
  • Просветительские материалы будут распространяться через интернет.
  • Ведомства совместно с Минкультуры России разработают рекомендации для представителей кинематографического сообщества по формированию у граждан ответственного поведения на дорогах.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минцифры России совместно с МВД и Минтрансом создадут просветительские материалы для самостоятельного изучения и проверки знаний правил дорожного движения (ПДД), они также будут доступны в интернете, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости.
"Создание просветительских материалов для самостоятельного изучения и проверки знаний законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, в том числе распространяемых через информационно-просветительские ресурсы в сети "Интернет", - говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ.
Мужчина с ребенком катаются на электросамокате по улице Москвы - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Юрист предупредил о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах
21 марта, 04:52
Документ рассчитан на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. При этом срок реализации данной меры - 2027 год.
Кроме того, ведомства совместно с Минкультуры России должны разработать рекомендации представителям кинематографического сообщества по формированию у граждан ответственного поведения на дорогах до 2027 года.
Машины едут в дождь по Новой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Дептранс напомнил москвичам правила дорожного движения в непогоду
21 мая, 18:43
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала