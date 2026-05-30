Юрист рассказала, сколько отметок в паспорте могут поставить россияне

04:08 30.05.2026
  • По желанию в паспорте россиян можно поставить до шести отметок.
  • В число возможных отметок входят: семейное положение, дети младше 14 лет, ранее выданные внутренние паспорта, заграничные паспорта, группа крови и резус-фактор, номер записи единого федерального регистра сведений о населении.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россияне могут по желанию поставить до шести отметок в паспорте, в том числе о своей группе крови и резус-факторе, а также семейном положении, рассказала РИА Новости адвокат Яна Малева.
"По желанию можно поставить максимум шесть отметок. Сейчас перечень такой: семейное положение (брак/развод), дети младше 14 лет, ранее выданные внутренние паспорта, заграничные паспорта, группа крови и резус-фактор и номер записи единого федерального регистра сведений о населении", - сказала Малева, член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени О.Е. Кутафина и АЮР.
Кроме того, юрист напомнила, что указывать в паспорте номер записи единого федерального регистра сведений о населении стало возможным с этого года.
