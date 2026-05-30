16:22 30.05.2026
В Ормузском проливе обнаружили объект, похожий на морскую мину

© REUTERS / Stringer — Корабли и лодки в Ормузском проливе
Корабли и лодки в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В территориальных водах Омана в Ормузском проливе обнаружена предположительно морская мина.
  • Центр морской безопасности страны призвал моряков, рыбаков и судна проявлять максимальную осторожность при судоходстве в районе.
КАИР, 30 мая - РИА Новости. Морская мина, предположительно, обнаружена в территориальных водах Омана в Ормузском проливе, заявил центр морской безопасности султаната.
"В связи с обнаружением плавающего объекта, который, предположительно, является морской миной, к западу от зоны прибрежного движения в Ормузском проливе в территориальных водах Омана центр морской безопасности призывает всех моряков, рыбаков и судна проявлять максимальную осторожность при судоходстве в этом районе", - говорится в заявлении центра.
Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал в ближайшее время принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Он также сообщил, что страны пока не согласовали вопросы по атому и открытию Ормузского пролива, остальные вопросы решены.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
