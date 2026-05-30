Рейтинг@Mail.ru
"Послание Европе". На Западе выступили с тревожным признанием об "Орешнике" - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 30.05.2026 (обновлено: 16:35 30.05.2026)
"Послание Европе". На Западе выступили с тревожным признанием об "Орешнике"

Advance: Россия использует "Орешник" для посланий Западу и Украине

© REUTERS / StringerДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© REUTERS / Stringer
Дым над Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия использует удары "Орешником" по Украине для передачи важных сигналов, пишет Advance.
  • Запуск ракеты рассматривается как послание Киеву, странам Европы и Вашингтону о приближении конвенциональной войны к ядерной черте.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия использует удары "Орешником" по Украине для передачи важных сигналов Киеву и Западу, пишет Advance.
"Орешник" — баллистическая ракета средней дальности, способная нести конвенциональную или ядерную боевую часть. И в этом его главное отличие. <…> "Орешник" относится к категории оружия, которое разработано для стратегического сдерживания, и его эффект не только военный. Каждый запуск — это послание Киеву, странам Европы и Вашингтону, поскольку ставит вопрос, насколько конвенциональная война приблизилась к ядерной черте", — говорится в публикации.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Туска испугало заявление Медведева
Вчера, 14:43
Отмечается, что "Орешник" становится пиком огневой пирамиды, состоящей из дронов, крылатых ракет, баллистических ракет малой дальности и других средств. Как пишет издание, подобная модель применения говорит о желании придать каждому пуску дополнительный посыл.
"Это дорогое оружие для дорогих посланий, периодических ударов по ценным целям и постоянного напоминания Европе о том, что после отказа от старых договоров о ракетах сложились условия, которые все больше похожи на самый опасный период холодной войны", — резюмируется в материале.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Отчаянное положение". Новое решение Зеленского шокировало Запад
Вчера, 09:11
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала