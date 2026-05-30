"Послание Европе". На Западе выступили с тревожным признанием об "Орешнике"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия использует удары "Орешником" по Украине для передачи важных сигналов Киеву и Западу, пишет Advance.

"Орешник" — баллистическая ракета средней дальности, способная нести конвенциональную или ядерную боевую часть. И в этом его главное отличие. <…> "Орешник" относится к категории оружия, которое разработано для стратегического сдерживания, и его эффект не только военный. Каждый запуск — это послание Киеву , странам Европы Вашингтону , поскольку ставит вопрос, насколько конвенциональная война приблизилась к ядерной черте", — говорится в публикации.

Отмечается, что "Орешник" становится пиком огневой пирамиды, состоящей из дронов, крылатых ракет, баллистических ракет малой дальности и других средств. Как пишет издание, подобная модель применения говорит о желании придать каждому пуску дополнительный посыл.

"Это дорогое оружие для дорогих посланий, периодических ударов по ценным целям и постоянного напоминания Европе о том, что после отказа от старых договоров о ракетах сложились условия, которые все больше похожи на самый опасный период холодной войны", — резюмируется в материале.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР , где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.

Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины , применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".

В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.