ООН после ударов по ЗАЭС призвала не атаковать критическую инфраструктуру

ООН, 30 мая - РИА Новости. ООН хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критически важной инфраструктуре, сообщил РИА Новости зампредставителя генсека ООН Фрахан Хак, комментируя сообщения об ударе ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС.