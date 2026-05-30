ООН после ударов по ЗАЭС призвала не атаковать критическую инфраструктуру
22:12 30.05.2026 (обновлено: 22:25 30.05.2026)
ООН после ударов по ЗАЭС призвала не атаковать критическую инфраструктуру

Флаг ООН на автомобиле. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ООН призывает все стороны украинского конфликта воздерживаться от ударов по критически важной инфраструктуре.
  • Украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, но обошлось без пострадавших и критических разрушений.
ООН, 30 мая - РИА Новости. ООН хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критически важной инфраструктуре, сообщил РИА Новости зампредставителя генсека ООН Фрахан Хак, комментируя сообщения об ударе ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС.
"Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак против критически важной инфраструктуры", - сказал Хак.
Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщали, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
