В Омске нашли тело пропавшей сапбордистки
08:38 30.05.2026 (обновлено: 09:48 30.05.2026)
В Омске нашли тело пропавшей сапбордистки

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске на берегу Иртыша нашли тело сапбордистки Ольги Симочкиной.
  • Женщина и ее спутник Анатолий Бойко пропали 25 мая после того, как отправились на прогулку по реке.
ОМСК, 30 мая — РИА Новости. В Омске нашли тело сапбордистки Ольги Симочкиной, пропавшей несколько дней назад, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
«

"Появилась информация, что сегодня утром Ольга Симочкина обнаружена друзьями и родственниками на берегу Иртыша в районе села Николаевка. Мы ее проверяем", — рассказал он.

О пропаже 43-летней женщины вместе с 40-летним Анатолием Бойко стало известно в начале неделе. Пара давно увлекается катанием на сапах. Днем 25 мая они вышли из дома на бульваре Архитекторов, одетые в шорты и футболки, взяли с собой рюкзаки с сапбордами. С тех пор их не видели.
Известно, что сапбордисты собирались на прогулку по Иртышу. По одной из версий, они погибли в результате несчастного случая на воде. Возбуждено уголовное дело.
Как считает путешественник, руководитель тур-клуба "Осибиревшие" Сергей Лебединский, пропавшие могли утонуть, пытаясь спасти друг друга в холодной воде.
