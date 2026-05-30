В Омске нашли тело пропавшей сапбордистки

"Появилась информация, что сегодня утром Ольга Симочкина обнаружена друзьями и родственниками на берегу Иртыша в районе села Николаевка. Мы ее проверяем", — рассказал он.

О пропаже 43-летней женщины вместе с 40-летним Анатолием Бойко стало известно в начале неделе. Пара давно увлекается катанием на сапах. Днем 25 мая они вышли из дома на бульваре Архитекторов, одетые в шорты и футболки, взяли с собой рюкзаки с сапбордами. С тех пор их не видели.