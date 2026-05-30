Омбудсмен разъяснила ситуацию с детьми, прыгавшими по конструкции к 9 Мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних Сыктывкара 2 июня рассмотрит ситуацию с детьми, игры которых на конструкции ко Дню Победы, предположительно, привели к ее повреждению, сообщили власти Коми со ссылкой на детского омбудсмена региона Татьяну Козлову.

"Комментируя общественный резонанс, Татьяна Козлова в первую очередь отметила, что информация об изъятии детей из семей преждевременна. По словам омбудсмена, 2 июня проступок несовершеннолетних будет рассмотрен на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия определит необходимые меры профилактического характера", - говорится в сообщении.