Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен разъяснила ситуацию с детьми, прыгавшими по конструкции к 9 Мая - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 30.05.2026
Омбудсмен разъяснила ситуацию с детьми, прыгавшими по конструкции к 9 Мая

Омбудсмен Коми разъяснила ситуацию с детьми, прыгавшими по конструкции к 9 Мая

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкДети играют на площадке возле одного из жилых домов
Дети играют на площадке возле одного из жилых домов - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Дети играют на площадке возле одного из жилых домов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое детей 2017 года рождения залезли на конструкцию, посвященную Дню Победы, у городского бассейна в Сыктывкаре, и предположительно повредили ее 18 апреля.
  • История получила широкий общественный резонанс.
  • 2 июня городская комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит ситуацию и определит необходимые меры профилактического характера.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних Сыктывкара 2 июня рассмотрит ситуацию с детьми, игры которых на конструкции ко Дню Победы, предположительно, привели к ее повреждению, сообщили власти Коми со ссылкой на детского омбудсмена региона Татьяну Козлову.
Согласно сообщению на странице правительства Коми в соцсети "ВКонтакте", по данным полиции, 18 апреля трое детей 2017 года рождения залезли на конструкцию, посвященную Дню Победы, у городского бассейна в Сыктывкаре. В результате она получила повреждения, предположительно, из-за прыжков и беготни детей. Как следует из соцсетей, эта история получила широкий общественный резонанс в части обсуждения возможных последствий.
Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Омбудсмен ДНР назвала число погибших от атак ВСУ с 2014 года
Вчера, 03:29
"Комментируя общественный резонанс, Татьяна Козлова в первую очередь отметила, что информация об изъятии детей из семей преждевременна. По словам омбудсмена, 2 июня проступок несовершеннолетних будет рассмотрен на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия определит необходимые меры профилактического характера", - говорится в сообщении.
Как добавила детский омбудсмен Коми, ситуация требует тщательного разбирательства. По данным комиссии по делам несовершеннолетних, один из участников инцидента ранее уже совершал аналогичные правонарушения.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей
28 мая, 14:02
 
ОбществоРеспублика КомиСыктывкар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала