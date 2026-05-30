ВСУ атаковали территорию Белгородской области 55 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Украинский военные за прошедшие сутки 55 раз атаковали девять округов Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по девяти муниципалитетам: Алексеевскому, Белгородскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Краснояружскому, Ровеньскому и Шебекинскому", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ восемь раз применили авиацию и артиллерию, также четыре раза производились сбросы взрывных устройств с БПЛА.
По его словам, над регионом сбиты и подавлены 36 беспилотников. В результате атак ВСУ погибли три мирных жителя, еще трое получили ранения.
"Один из пострадавших все еще находится на лечении в медицинском учреждении. Медики оказывают всю необходимую помощь. Держу ход лечения пострадавших на личном контроле", - подчеркнул Шуваев.
22 июня 2022, 17:18