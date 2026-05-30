ВСУ атаковали территорию Белгородской области 55 раз за сутки
10:21 30.05.2026
ВСУ атаковали территорию Белгородской области 55 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области.
  • Удары были нанесены по девяти муниципалитетам, восемь раз применялась авиация и артиллерия, четыре раза производились сбросы взрывных устройств с БПЛА.
  • В результате атак погибли три мирных жителя, еще трое получили ранения.
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Украинский военные за прошедшие сутки 55 раз атаковали девять округов Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«

"За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по девяти муниципалитетам: Алексеевскому, Белгородскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Краснояружскому, Ровеньскому и Шебекинскому", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Он добавил, что ВСУ восемь раз применили авиацию и артиллерию, также четыре раза производились сбросы взрывных устройств с БПЛА.
По его словам, над регионом сбиты и подавлены 36 беспилотников. В результате атак ВСУ погибли три мирных жителя, еще трое получили ранения.
"Один из пострадавших все еще находится на лечении в медицинском учреждении. Медики оказывают всю необходимую помощь. Держу ход лечения пострадавших на личном контроле", - подчеркнул Шуваев.
