Житель Белгородской области пострадал при ударе дрона ВСУ по машине

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского беспилотника на автомобиль, сообщил региональный оперштаб.
"В районе села Орловка Белгородского округа FPV-дрон ударил по машине. Мужчину с осколочными ранениями спины и бедра бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу", — говорится в его канале на платформе "Макс".
Пострадавшему оказывают медпомощь.
Транспортное средство получило повреждения, добавили в оперштабе.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
