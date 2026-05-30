Житель Белгородской области пострадал при ударе дрона ВСУ по машине
14:25 30.05.2026 (обновлено: 16:32 30.05.2026)
Житель Белгородской области пострадал при ударе дрона ВСУ по машине

Дрон ВСУ ударил по машине у белгородского села Орловка, пострадал мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по машине у села Орловка в Белгородской области.
  • Мирного жителя госпитализировали с осколочными ранениями.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского беспилотника на автомобиль, сообщил региональный оперштаб.
"В районе села Орловка Белгородского округа FPV-дрон ударил по машине. Мужчину с осколочными ранениями спины и бедра бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу", — говорится в его канале на платформе "Макс".

Пострадавшему оказывают медпомощь.
Транспортное средство получило повреждения, добавили в оперштабе.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
