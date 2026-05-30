ОАЭ нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта, пишет WSJ - РИА Новости, 30.05.2026
15:35 30.05.2026 (обновлено: 15:47 30.05.2026)
WSJ: ОАЭ нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники..
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Эмиратский госминистр иностранных дел Халифа бен Шахин аль-Марар заявил 15 мая, что ОАЭ отвергают обвинения Ирана в участии в агрессии против этой страны.
"Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки ударов с воздуха по Ирану в первые дни войны, не останавливаясь и после объявления прекращения огня в апреле", - сообщает издание со ссылкой на источники.
В публикации подчеркивается, что удары наносились в координации с разведкой США и Израиля, в число целей входили острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе и несколько нефтехимических комплексов.
Второго мая министерство иностранных дел ОАЭ передало ноты протеста послу Ирана на фоне ответной реакции Тегерана на военную операцию США и Израиля против исламской республики, обвинив в ударах по территории эмиратов,
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
