ОАЭ нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта, пишет WSJ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки ударов с воздуха по Ирану в первые дни войны, не останавливаясь и после объявления прекращения огня в апреле", - сообщает издание со ссылкой на источники.
В публикации подчеркивается, что удары наносились в координации с разведкой США и Израиля, в число целей входили острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе и несколько нефтехимических комплексов.
Второго мая министерство иностранных дел ОАЭ передало ноты протеста послу Ирана на фоне ответной реакции Тегерана на военную операцию США и Израиля против исламской республики, обвинив в ударах по территории эмиратов,
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
