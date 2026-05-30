Париж не обещал "ядерный зонтик" для Норвегии, заявили в посольстве России
07:50 30.05.2026
Париж не обещал "ядерный зонтик" для Норвегии, заявили в посольстве России

Посольство России: Париж не брал обязательств о ядерном зонтике для Норвегии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российском посольстве в Осло заявили, что премьер Норвегии Йонас Гар Стере не говорил о защите страны французским «ядерным зонтиком», а Париж не брал на себя соответствующих обязательств.
  • «Ядерный зонтик» Норвегии, как и прежде, предоставляют США и НАТО.
  • Норвегия не будет финансировать содержание и модернизацию французского ядерного арсенала.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере не говорил о том, что Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком", а Париж не брал на себя соответствующих обязательств, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло.
Агентство Рейтер передавало в среду со ссылкой на интервью норвежского премьера агентству NTB, что Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком".
"Насколько нам известно, Йонас Гар Стере не говорил о том, что Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком", а Париж не брал на себя соответствующих обязательств", - сообщили в дипмиссии.
В посольстве добавили, что "ядерный зонтик" Норвегии, как и прежде, предоставляют США и НАТО.
"Норвежский премьер использовал осторожные, обтекаемые формулировки о присоединении страны к "дальнейшему процессу более детального обсуждения того, как французское ядерное оружие может способствовать безопасности и сдерживанию в Европе", - уточнили в российской дипмиссии.
По словам дипломатов, Стере однозначно подтвердил, что такой шаг Осло не приведет к изменению принципов норвежской ядерной политики, включая запрет на размещение ядерного оружия на норвежской территории в мирное время.
"Норвегия, по его словам, не будет финансировать содержание и модернизацию французского ядерного арсенала. Исходим из этого", - сказали в посольстве.
