Париж не обещал "ядерный зонтик" для Норвегии, заявили в посольстве России

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере не говорил о том, что Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком", а Париж не брал на себя соответствующих обязательств, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло.
Агентство Рейтер передавало в среду со ссылкой на интервью норвежского премьера агентству NTB, что Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком".
"Насколько нам известно, Йонас Гар Стере не говорил о том, что Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком", а Париж не брал на себя соответствующих обязательств", - сообщили в дипмиссии.
"Норвежский премьер использовал осторожные, обтекаемые формулировки о присоединении страны к "дальнейшему процессу более детального обсуждения того, как французское ядерное оружие может способствовать безопасности и сдерживанию в Европе", - уточнили в российской дипмиссии.
По словам дипломатов, Стере однозначно подтвердил, что такой шаг Осло не приведет к изменению принципов норвежской ядерной политики, включая запрет на размещение ядерного оружия на норвежской территории в мирное время.
"Норвегия, по его словам, не будет финансировать содержание и модернизацию французского ядерного арсенала. Исходим из этого", - сказали в посольстве.