Париж не обещал "ядерный зонтик" для Норвегии, заявили в посольстве России

Краткий пересказ от РИА ИИ В российском посольстве в Осло заявили, что премьер Норвегии Йонас Гар Стере не говорил о защите страны французским «ядерным зонтиком», а Париж не брал на себя соответствующих обязательств.

«Ядерный зонтик» Норвегии, как и прежде, предоставляют США и НАТО.

Норвегия не будет финансировать содержание и модернизацию французского ядерного арсенала.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере не говорил о том, что Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком", а Париж не брал на себя соответствующих обязательств, заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло.

Агентство Рейтер передавало в среду со ссылкой на интервью норвежского премьера агентству NTB, что Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком".

"Насколько нам известно, Йонас Гар Стере не говорил о том, что Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком", а Париж не брал на себя соответствующих обязательств", - сообщили в дипмиссии.

НАТО. В посольстве добавили, что "ядерный зонтик" Норвегии, как и прежде, предоставляют США

"Норвежский премьер использовал осторожные, обтекаемые формулировки о присоединении страны к "дальнейшему процессу более детального обсуждения того, как французское ядерное оружие может способствовать безопасности и сдерживанию в Европе", - уточнили в российской дипмиссии.

По словам дипломатов, Стере однозначно подтвердил, что такой шаг Осло не приведет к изменению принципов норвежской ядерной политики, включая запрет на размещение ядерного оружия на норвежской территории в мирное время.