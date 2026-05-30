Норвегия планирует нацелить РСЗО на Кольский полуостров, заявило посольство

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Норвежские военные хотят нацелить дальнобойное оружие на Кольский полуостров, сообщили РИА Новости в посольстве в Осло.
"Норвегия <...> планирует размещение в своих северных регионах ударных вооружений, в том числе южнокорейских РСЗО дальностью до 500 километров, которые будут нацелены на российские объекты на Кольском полуострове", — заявили агентству в дипмиссии.
Дипломаты предупредили, что действия Осло, угрожающие безопасности соседней страны, не останутся без адекватного военно-технического ответа.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.