НАСА пока не видит возможности создания частной базы на Луне

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА пока не рассматривает возможность того, что первые миссии по созданию лунной базы будут частными, заявил РИА Новости глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.
"С нашей точки зрения на лунную экономику, было бы, безусловно, идеально и замечательно, если бы нам удалось сразу сформировать рыночную среду — такую, где отрасли функционировали бы автономно и внедряли инновации уже на ранних этапах. Но этого не произойдет", - сказал Гарсиа-Галан на вопрос РИА Новости, будет ли первая лунная база полностью частной.
Представитель НАСА пояснил, что агентство намерено задействовать рынок коммерческих запусков, поскольку он уже сформировался и активно развивается, а также допустил, что удастся развить коммерческие возможности в сфере связи или создания посадочных модулей.
"Мы будем использовать рынок и коммерциализацию в качестве инструмента. Наша главная цель - это создать базу, и ради этого мы готовы сделать все, что потребуется", - заключил Гарсиа-Галан.
В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.
20 декабря 2025, 07:03