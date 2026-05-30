Аэропорт Мюнхена возобновил работу после сообщения о дроне, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Мюнхена временно приостановил работу из-за сообщения о возможном появлении беспилотника, пишет издание Focus Online.
- В настоящее время работа возобновлена.
БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Аэропорт Мюнхена возобновил работу после временной приостановки полетов, введенной из-за сообщения о возможном появлении беспилотника в районе воздушной гавани, сообщает немецкое издание Focus Online.
"После временного закрытия аэропорт Мюнхена вновь открыт. Ранее его работа была приостановлена после обнаружения дрона", - пишет издание.
Ранее оно сообщало, что аэропорт Мюнхена в субботу утром временно приостановил работу после сообщения о возможном появлении беспилотника в районе воздушной гавани.
