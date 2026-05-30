МВД опровергло информацию о драке в ТЦ на западе Москвы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Информация о драке между гражданами в одном из торговых центров на улице Авиаторов в Москве не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что предварительно, в помещении торгового центра одному из посетителей стало плохо, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь, для оказания которой на место прибыли бригады скорой медицинской помощи.