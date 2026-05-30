Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло информацию о драке в ТЦ на западе Москвы - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 30.05.2026
МВД опровергло информацию о драке в ТЦ на западе Москвы

МВД опровергло информацию о драке в ТЦ на улице Авиаторов в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на улице
Сотрудник полиции на улице - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Информация о драке в торговом центре на улице Авиаторов в Москве не соответствует действительности.
  • В МВД сообщили, что одному из посетителей торгового центра стало плохо, и ему потребовалась медицинская помощь.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Информация о драке между гражданами в одном из торговых центров на улице Авиаторов в Москве не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сегодня в сети интернет была распространена информация о том, что в одном из торговых центров, расположенном на улице Авиаторов, произошла драка между гражданами. Указанная информация действительности не соответствует", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что предварительно, в помещении торгового центра одному из посетителей стало плохо, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь, для оказания которой на место прибыли бригады скорой медицинской помощи.
Видео драки на улице Юных Ленинцев в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
На юго-востоке Москвы задержали 33 человека за драку на свадьбе
22 мая, 13:41
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала