МВД опровергло информацию о драке в ТЦ на западе Москвы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Информация о драке между гражданами в одном из торговых центров на улице Авиаторов в Москве не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сегодня в сети интернет была распространена информация о том, что в одном из торговых центров, расположенном на улице Авиаторов, произошла драка между гражданами. Указанная информация действительности не соответствует", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что предварительно, в помещении торгового центра одному из посетителей стало плохо, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь, для оказания которой на место прибыли бригады скорой медицинской помощи.