Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в совращении школьницы в метро - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 30.05.2026 (обновлено: 22:12 30.05.2026)
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в совращении школьницы в метро

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в совращении 13-летней девочки в метро

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчину, обвиняемого в совращении 13-летней девочки в столичном метро, заключили под стражу.
  • Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в совращении 13-летней девочки в столичном метро, заключен под стражу, сообщили в ГСУ СК по Москве.
Ранее ГСУ СК по Москве сообщало, что не позднее 27 мая мужчина в вагоне электропоезда ехал от станции "Боровицкая" в московском метро и совращал 13-летнюю девочку. Все случившееся снял на видео прохожий, который затем и обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.
"По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Позднее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила, что обвиняемый арестован до 29 июля.
Мужчина затащил ребенка в подъезд в Тюмени. Видео с камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Тюменка рассказала, как спасла девочку, которую пытался утащить мужчина
Вчера, 18:17
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала