В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в совращении школьницы в метро

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в совращении 13-летней девочки в столичном метро, заключен под стражу, сообщили в ГСУ СК по Москве.
Ранее ГСУ СК по Москве сообщало, что не позднее 27 мая мужчина в вагоне электропоезда ехал от станции "Боровицкая" в московском метро и совращал 13-летнюю девочку. Все случившееся снял на видео прохожий, который затем и обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.
"По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Позднее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила, что обвиняемый арестован до 29 июля.