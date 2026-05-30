Молдавия не собирается выдворять российского посла, заявил глава МИД

17:31 30.05.2026
МИД: Молдавия не собирается выдворять российского посла, опасаясь ответа Москвы

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия не рассматривает возможность выдворения посла России Олега Озерова.
  • Вице-премьер, глава МИД Михай Попшой заявил, что выдворение посла может повлечь за собой ответные действия и усложнить региональную ситуацию.
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Молдавия не рассматривает возможность выдворения посла России Олега Озерова, поскольку подобный жест повлечет за собой ответные действия и усложнит региональную ситуацию, заявил вице-премьер, глава МИД Михай Попшой.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что намерена в будущем принять верительные данные посла России Олега Озерова, но пока она не может сказать, когда это произойдет. На этой неделе Санду вновь принимала верительные грамоты послов, но Озерова вновь не было в списке приглашенных, поэтому журналисты попросили МИД прокомментировать, не значит ли это, что дипломат может быть вскоре объявлен персоной нон грата.
"Если бы мы считали, что такой жест снизит существующие ограничения в сфере безопасности и обеспечит меньшую угрозу национальной безопасности, мы бы, вероятно, так и поступили. Логично предположить, что жесткий жест со стороны Молдавии также повлечет за собой соразмерную реакцию, симметричную или асимметричную", - заявил Попшой в эфире телеканала Vocea Basarabiei.
По его словам, Кишинев должен осознавать сложности и серьезность региональной ситуации в области безопасности и взвешивать свои действия. Министр полагает, что Молдавия действует принципиально, но соразмерно нынешнему уровню отношений с Москвой.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
