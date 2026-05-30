Экс-президент Молдавии обвинил власти страны в фальсификации выборов

КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Власти Молдавии фальсифицировали избирательные процессы, а также референдум о европейской интеграции, используя для этого послов и представителей диаспоры, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин.

Ранее в интервью РИА Новости экс-президент рассказал, что наблюдатели от Компартии на президентских выборах в стране насчитали 28 способов фальсификации итогов голосования. Он также утверждал, что в процессе искажения результатов выборов участвует и Центризбирком, который включает в списки избирателей мертвые души.