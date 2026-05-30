Экс-президент Молдавии обвинил власти страны в фальсификации выборов
14:57 30.05.2026
Экс-президент Молдавии Воронин обвинил власти страны в фальсификации выборов

Владимир Воронин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-президент Молдавии Владимир Воронин обвинил власти страны в фальсификации избирательных процессов и референдума о европейской интеграции.
  • По его словам, в фальсификации были задействованы послы и представители диаспоры, а результаты выборов были искажены за счет голосов, отданных на зарубежных участках.
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Власти Молдавии фальсифицировали избирательные процессы, а также референдум о европейской интеграции, используя для этого послов и представителей диаспоры, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин.
"Я обвиняю власти страны, министерство иностранных дел и посольства в том, что они заставляли фальсифицировать результаты выборов, как президентских, так и парламентских, а также референдума о интеграции в ЕС. Они все фальсифицировали, а те, кто отказался участвовать в фальсификации, уже на второй день не были послами", - заявил Воронин в эфире телеканала TVC 21.
Он пояснил, что, по его мнению, результаты выборов были фальсифицированы за счет голосов, отданных на зарубежных участках. При этом Воронин подчеркнул, что не винит граждан Молдавии, которые отправились за границу на заработки.
Ранее в интервью РИА Новости экс-президент рассказал, что наблюдатели от Компартии на президентских выборах в стране насчитали 28 способов фальсификации итогов голосования. Он также утверждал, что в процессе искажения результатов выборов участвует и Центризбирком, который включает в списки избирателей мертвые души.
Во втором туре выборов президента в 2024 году за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность" (ПДС), набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
На прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
По итогам парламентских выборов в Молдавии в 2025 году голоса распределились почти поровну между ПДС и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия вновь получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
