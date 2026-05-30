На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя грузовиками

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение восстановлено на МКАД на северо-востоке Москвы после затруднений из-за аварии с участием трех грузовиков, сообщает столичный дептранс.

Ранее сообщалось, что на 93-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей, в результате этого движение в районе происшествия было затруднено на участке в 3,5 километра.