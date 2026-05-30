В Мюнхене приостановили работу аэропорта после сообщения о дроне

"Аэропорт Мюнхена в настоящее время закрыт. Причиной стало обнаружение дрона. Имели место наблюдения о подозрениях (про дрон – ред.) со стороны пилота", - пишет издание со ссылкой на представителя федеральной полиции.

Уточняется, что в связи с этим в настоящее время закрыты обе взлетно-посадочные полосы, проводится проверка ситуации, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.