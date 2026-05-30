14:44 30.05.2026 (обновлено: 16:31 30.05.2026)
МИД указал на непоследовательную позицию западных лидеров по Украине

  • На Западе сложилась противоречивая позиция по разрешению конфликта на Украине, заявили в МИД России.
  • Непоследовательность европейцев заставляет усомниться в искренности их намерений.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Высказывания западных лидеров по урегулированию конфликта на Украине противоречат друг другу, заявили в МИД России.
В Telegram-канале ведомства привели инфографику с цитатами европейских политиков, в которых очевидна непоследовательность их позиции. Среди них, в том числе, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.
"На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости "давления" на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца", — говорится в публикации.
Непоследовательная позиция европейцев заставляет усомниться в искренности их намерений, подчеркнули в министерстве.
Накануне президент Владимир Путин напомнил, что ситуация на Украине стала результатом действий западных политиков.
