МИД вызвал российского посла в Армении в Москву для консультаций

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. МИД вызвал посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций из-за действий Еревана.
Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что республика хочет стать членом ЕС. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в объединение.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно. Он призвал Ереван определиться в этом вопросе как можно скорее.
Накануне президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии после саммита в Астане призвали Армению провести референдум по вопросу вхождения в ЕС в ближайшее время.
Путин предупредил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, что Ереван при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Армения столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для республики, что обойдется ей в 14 процентов ВВП.
При этом президент отметил, что любые экономические решения Еревана по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи с Москвой.