МИД вызвал российского посла в Армении в Москву для консультаций

Путин предупредил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, что Ереван при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Армения столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы для республики, что обойдется ей в 14 процентов ВВП.