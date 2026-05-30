Вчерашнее заявление Мерца о России поразило журналиста - РИА Новости, 30.05.2026
09:27 30.05.2026 (обновлено: 10:42 30.05.2026)
Вчерашнее заявление Мерца о России поразило журналиста

Боуз раскритиковал заявление Мерца о России после падения БПЛА в Румынии

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о России после падения БПЛА в Румынии.

Накануне глава немецкого правительства обвинил Москву в очередной эскалации конфликта.
"Крайне непопулярный в Берлине лжец, который делает то, что у него получается лучше всего, — выдумывает", — написал журналист в соцсети X.

В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
