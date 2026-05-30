Рейтинг@Mail.ru
Мерц пытается сдержать разговоры о своем популярном конкуренте, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 30.05.2026
Мерц пытается сдержать разговоры о своем популярном конкуренте, пишут СМИ

FT: Мерц пытается сдержать разговоры о своем молодом и популярном конкуренте

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с разговорами о своем молодом и более популярном политическом конкуренте, который, по мнению немецких СМИ, может сменить его на посту.
  • Немецкие СМИ все чаще обсуждают кандидатуру премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста на должность канцлера.
  • Фридриху Мерцу приходится справляться с давлением со стороны своих сторонников, несмотря на то что приход Вюста на его место является маловероятным сценарием.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц изо всех сил пытается сдержать разговоры о своем молодом и более популярном политическом конкуренте, который, по мнению немецких СМИ, может сменить его на посту, пишет издание Financial Times.
Как отмечает издание, на фоне падения популярности Мерца немецкие СМИ все чаще обсуждают кандидатуру премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста на должность канцлера. Один из источников FT в немецком правительстве обвинил издания, принадлежащие медиагруппе Axel Springer, в том числе газету Bild, в проведении подобной кампании по разжиганию конкуренции между политиками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Фридрих Мерц станет последним канцлером безальтернативной Германии
7 мая, 08:00
"Спустя чуть более года после вступления в должность Фридрих Мерц сталкивается с тем, с чем мало кому из немецких канцлеров приходится сталкиваться так рано за свой срок: настойчивыми разговорами о том, что его заменит более молодой и популярный коллега по партии", - пишет издание, подчеркивая, что Мерц "изо всех сил" пытается сдержать разговоры о своей возможной отставке.
Источник Financial Times отмечает, что несмотря на то, что приход Вюста на место Мерца является достаточно маловероятным сценарием, действующему канцлеру приходится справляться с давлением со стороны своих сторонников.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Вагенкнехт потребовала отставки Мерца
27 мая, 14:40
 
ГерманияВ миреФридрих МерцAxel SpringerBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала