Мерц пытается сдержать разговоры о своем популярном конкуренте, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с разговорами о своем молодом и более популярном политическом конкуренте, который, по мнению немецких СМИ, может сменить его на посту.
- Немецкие СМИ все чаще обсуждают кандидатуру премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста на должность канцлера.
- Фридриху Мерцу приходится справляться с давлением со стороны своих сторонников, несмотря на то что приход Вюста на его место является маловероятным сценарием.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц изо всех сил пытается сдержать разговоры о своем молодом и более популярном политическом конкуренте, который, по мнению немецких СМИ, может сменить его на посту, пишет издание Financial Times.
Как отмечает издание, на фоне падения популярности Мерца немецкие СМИ все чаще обсуждают кандидатуру премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста на должность канцлера. Один из источников FT в немецком правительстве обвинил издания, принадлежащие медиагруппе Axel Springer, в том числе газету Bild, в проведении подобной кампании по разжиганию конкуренции между политиками.
"Спустя чуть более года после вступления в должность Фридрих Мерц сталкивается с тем, с чем мало кому из немецких канцлеров приходится сталкиваться так рано за свой срок: настойчивыми разговорами о том, что его заменит более молодой и популярный коллега по партии", - пишет издание, подчеркивая, что Мерц "изо всех сил" пытается сдержать разговоры о своей возможной отставке.
Источник Financial Times отмечает, что несмотря на то, что приход Вюста на место Мерца является достаточно маловероятным сценарием, действующему канцлеру приходится справляться с давлением со стороны своих сторонников.
