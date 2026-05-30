МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Запад стал заложником собственного мифа о Владимире Зеленском, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
Она отметила, что до начала конфликта западный мир воспринимал главу киевского режима как новичка в политике — малообразованного, неквалифицированного и ничего не понимающего.
"Тем не менее почти в одночасье он стал олицетворением демократии — лицом, которое Запад охотно придавал самой Украине. Поступая таким образом, западные лидеры не замечали его ползучего авторитаризма. Они создали миф, а затем стали его заложниками, поддерживая человека, который, прикрываясь риторикой героизма, укреплял власть", — добавила Мендель.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский тогда заявлял, что выборы "несвоевременны".
