15:45 30.05.2026 (обновлено: 17:12 30.05.2026)
Мендель раскрыла "секрет" Зеленского

Мендель: Запад стал заложником собственного мифа о Зеленском


  • Юлия Мендель заявила, что до начала конфликта Запад воспринимал Владимира Зеленского как новичка в политике.
  • Она отметила, что западные лидеры создали миф о Зеленском как об олицетворении демократии и стали его заложниками, не замечая его авторитаризма.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Запад стал заложником собственного мифа о Владимире Зеленском, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

Она отметила, что до начала конфликта западный мир воспринимал главу киевского режима как новичка в политике — малообразованного, неквалифицированного и ничего не понимающего.
"Тем не менее почти в одночасье он стал олицетворением демократии — лицом, которое Запад охотно придавал самой Украине. Поступая таким образом, западные лидеры не замечали его ползучего авторитаризма. Они создали миф, а затем стали его заложниками, поддерживая человека, который, прикрываясь риторикой героизма, укреплял власть", — добавила Мендель.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский тогда заявлял, что выборы "несвоевременны".
