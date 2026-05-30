МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз не раз переступал красные линии, поставляя Украине смертоносное оружие, которое убивает мирных жителей в России, аппарату ЕС нельзя доверять, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Финский политик также указал на то, что Россия вновь продемонстрировала свою открытость к диалогу с Европой и ожидает найти дипломатическое решение этого конфликта.
"Россия сама назначила переговорщика и попросила Европу сделать то же самое. Россия надеется, что Европа вернется к дипломатии. Если бы она хотела эскалировать эту войну, она могла бы сделать это в любое время и с большими возможностями, но это не тот случай, как утверждает Европа", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.