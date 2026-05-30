Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема считает, что Владимир Зеленский хочет втянуть Брюссель в конфликт с Россией, запуская дроны по Европе.
- Он призвал ЕС предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования по вопросу беспилотника в Румынии.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский запуском дронов по ЕС хочет втянуть Брюссель в конфликт с Россией, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Я действительно верю, что Зеленский находится в отчаянном положении, чтобы втянуть Европу в этот конфликт, и именно по этой причине на европейские территории совершаются атаки беспилотников", — говорится в публикации.
Политик добавил, что глава киевского режима надеется, что такими действиями поддержка Украины продолжится и что НАТО вступит в конфликт.
Мема призвал ЕС предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования по вопросу беспилотника в Румынии. Если власти откажутся проводить его, то европейцы могут прийти к выводу, что это была операция под чужим флагом без каких-либо доказательств российской угрозы.
Накануне Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
