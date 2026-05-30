Рейтинг@Mail.ru
"Отчаянное положение". Новое решение Зеленского шокировало Запад - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 30.05.2026 (обновлено: 10:41 30.05.2026)
"Отчаянное положение". Новое решение Зеленского шокировало Запад

Мема: Зеленский запуском дронов по ЕС хочет втянуть Брюссель в конфликт с РФ

© REUTERS / Christine OlssonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© REUTERS / Christine Olsson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает, что Владимир Зеленский хочет втянуть Брюссель в конфликт с Россией, запуская дроны по Европе.
  • Он призвал ЕС предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования по вопросу беспилотника в Румынии.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский запуском дронов по ЕС хочет втянуть Брюссель в конфликт с Россией, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Я действительно верю, что Зеленский находится в отчаянном положении, чтобы втянуть Европу в этот конфликт, и именно по этой причине на европейские территории совершаются атаки беспилотников", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Вчерашнее заявление Мерца о России поразило журналиста
09:27
Политик добавил, что глава киевского режима надеется, что такими действиями поддержка Украины продолжится и что НАТО вступит в конфликт.

Мема призвал ЕС предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования по вопросу беспилотника в Румынии. Если власти откажутся проводить его, то европейцы могут прийти к выводу, что это была операция под чужим флагом без каких-либо доказательств российской угрозы.

Накануне Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 Нона-СВК группировки войск Центр ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Мы погибнем". На Западе раскрыли, что Украина потеряла из-за России
04:56
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийРумынияБрюссельНАТОЕвросоюзВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала