22:18 30.05.2026 (обновлено: 23:11 30.05.2026)
Медведев пригрозил симметричным ударом по украинским АЭС

© РИА Новости / POOL | Дмитрий Медведев
© РИА Новости / POOL
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на катастрофическое разрушение на АЭС из-за действий ВСУ может быть симметричный удар по украинским АЭС или по АЭС в странах НАТО.
  • Украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, но обошлось без пострадавших и критических разрушений, радиационный фон остался в норме.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ответом в случае катастрофического разрушения на АЭС из-за действий ВСУ может быть симметричный удар по украинским АЭС или в странах НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт", - написал Медведев в своем канале на платформе "Макс".
Вооруженные силы УкраиныНАТОБезопасностьВ миреРоссияДмитрий МедведевАлексей Лихачев
 
 
