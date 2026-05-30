Медведев пригрозил симметричным ударом по украинским АЭС

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ответом в случае катастрофического разрушения на АЭС из-за действий ВСУ может быть симметричный удар по украинским АЭС или в странах НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.