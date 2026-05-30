22:14 30.05.2026 (обновлено: 22:24 30.05.2026)
Разрушение реакторного зала ЗАЭС влечет новый Чернобыль, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что катастрофическое разрушение реакторного или машинного зала АЭС приведет к последствиям, аналогичным Чернобыльской катастрофе.
  • Украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Катастрофическое разрушение реакторного зала АЭС приведет к новому Чернобылю, это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что машинный зал энергоблока №6 находится в нескольких метрах от реакторного зала.
"Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жесткие слова: очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль, и это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия", - написал Медведев в канале на платформе "Макс".
Медведев пригрозил симметричным ударом по украинским АЭС
Чернобыльская АЭСБезопасностьВ миреРоссияДмитрий МедведевАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
