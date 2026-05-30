МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вчерашнее предупреждение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева напомнило европейцам о последствиях накачивания Киева оружием, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Таким образом, Медведев хотел сказать следующее: просто заткнитесь, помолчите об этом беспилотнике, приземлившемся в Румынии, потому что то, что вы делаете, производя тысячи и тысячи дронов, а затем отправляя их на Украину для нападения на нас, — гораздо серьезнее и гораздо опаснее, это фактически провокация", — отметил Христофору в эфире YouTube-канала.
Накануне Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского, в том числе убийства детей в Старобельске, которые совершаются на деньги Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта и материала.