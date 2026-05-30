"Это провокация". На Западе забили тревогу из-за предупреждения Медведева - РИА Новости, 30.05.2026
21:56 30.05.2026
"Это провокация". На Западе забили тревогу из-за предупреждения Медведева

Христофору: Медведев напомнил Западу о последствиях вооружения Киева

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Дмитрий Медведев предупредил страны ЕС о последствиях военной поддержки Киева, напомнив, что государства, производящие беспилотники для ВСУ, сами становятся частью конфликта.
  • По словам Алекса Христофору, смысл заявления Медведева сводился к тому, что Европе не стоит жаловаться на отдельные инциденты с дронами, пока она массово поставляет Украине БПЛА для ударов по территории России.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вчерашнее предупреждение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева напомнило европейцам о последствиях накачивания Киева оружием, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
Накануне политик написал, что граждане стран ЕС, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.
"Таким образом, Медведев хотел сказать следующее: просто заткнитесь, помолчите об этом беспилотнике, приземлившемся в Румынии, потому что то, что вы делаете, производя тысячи и тысячи дронов, а затем отправляя их на Украину для нападения на нас, — гораздо серьезнее и гораздо опаснее, это фактически провокация", — отметил Христофору в эфире YouTube-канала.
Накануне Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского, в том числе убийства детей в Старобельске, которые совершаются на деньги Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта и материала.
Позже в российском посольстве в Бухаресте сообщили, что Румыния воспользовалась инцидентом с падением БПЛА в качестве предлога для дипломатической эскалации конфронтации с Москвой.
