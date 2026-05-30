Ученый объяснила, почему медведь может напасть на человека в лесу
02:38 30.05.2026
Ученый объяснила, почему медведь может напасть на человека в лесу

Бурый медведь
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство случаев нападения бурого медведя на человека в лесу связаны с нарушением правил поведения.
  • Чаще всего нападения происходят, когда человек находится в лесу в одиночку в местах с плохой видимостью или слышимостью.
  • Сотрудники «Земли леопарда» отмечают, что встречи с медведями очень редки, и подчеркивают важность не ходить в лесу в одиночку.
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Большинство случаев нападения бурого медведя на человека в лесу связаны с нарушением правил поведения, когда люди ходят по одиночке и хищник обороняется при внезапной встрече, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник дирекции заповедников "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.
"Как правило большинство случаев нападения медведя на человека зарегистрировано при нарушении правил поведения человека в лесу. Чаще всего регистрируются случаи, когда человек в одиночку находился в лесу, в местах с плохой видимостью – в сильно заросших растительностью местах - или слышимостью, например, около шумной реки. В такой спонтанной ситуации медведь может от испуга проявить оборонительное поведение, не разобравшись, что это человек, не представляющий для него угрозу. Но в целом такие ситуации довольно редки", - сообщила Блидченко.
По ее словам, она и другие сотрудники "Земли леопарда", которые постоянно работают в лесу, отмечают, что встречи с медведями очень редки.
"В целом медведи действительно ведут себя аккуратно и осторожно. Но мы никогда не ходим в одиночку", - добавила собеседница агентства.
Ранее Блидченко рассказала РИА Новости, что человеку опасно одному ходить в места обитания диких животных. Нужно идти группой, минимум вдвоем. Когда людей несколько, они создают шум, когда человек один - риски неожиданной встречи со зверем значительно увеличиваются.
