"Сомнений нет". Мифический мегаполис майя наконец найден

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили Сак-Балам. О последнем городе майя долгие годы ходили лишь легенды. Теперь появились факты. А значит, есть надежда, что в скором времени удастся отыскать сокровища индейцев. Ведь именно здесь, если верить древним мифам, их спрятали незадолго до испанского завоевания.

В шаге от успеха

В 1999-м прославленный голландский археолог Ян де Вос организовал масштабную экспедицию на Юкатан. Цель грандиозная — дописать заключительную главу истории майя.

В непроходимых джунглях исследователь надеялся отыскать руины Сак-Балама. Некогда этот величественный город держал в страхе всю Мезоамерику: его владения охватывали территорию современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Сальвадора и даже нескольких штатов США.

© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH Chiapas Эксперты из университетов США и Японии во время археологической экспедиции в городе Сак-Бахлан

Однако в XVI столетии индейская цивилизация столкнулась с более мощной — испанской. Не выдержав напора конкистадоров, майя отступили. Монументальные города вмиг опустели.

Последним оплотом, как гласят легенды, оставалась Земля белого ягуара — Сак-Балам. Эта цитадель как минимум еще столетие сопротивлялась иноземцам.

Ее-то и хотел отыскать Ян де Вос. Его команда была вооружена по последнему слову техники: георадары, радиозонды, дистанционно-управляемые камеры. Но затея не увенчалась успехом. Даже местные говорили археологу: в джунглях ничего нет, Земля белого ягуара — просто красивая детская сказка.

© iStock.com / Evgeny_Kozhevnikov Древний город майя Коба

Четверть века спустя совместная группа специалистов из университетов США и Японии решила завершить начатое. Но вместо того, чтобы в сотый раз бороздить проторенные тропы в джунглях, ученые обратились к документам.

Игра стоила свеч

В хронике испанского монаха Диего де Риваса, проповедовавшего в Новом Свете, обнаружили любопытный фрагмент.

"С отрядом солдат мы покинули Нуэстра-Сеньора-де-лос-Долорес (испанское название Сак-Бахлана. — Прим. ред.) и четыре дня шли до реки Лакантун. Затем плыли еще два дня и прибыли в Эль-Энкуэнтро-де-Кристо, где приток впадает в реку Пасьон, и, оставив свои каноэ, направились к озеру Петен-Ица в Гватемале", — писал проповедник.

На основе этого специалисты составили четыре предполагаемых маршрута. Учитывали многое: рельеф местности, водоемы, флору и фауну и даже средний вес груза, который может нести один человек.

"Объединив все эти переменные, мы определили приблизительный диапазон возможного местоположения Сак-Балама", — отмечалось в совместном заявлении экспедиционной группы.

В итоге зона поисков получилась небольшая. Ее довольно быстро просканировали с помощью аэрофотосъемки. И при просмотре снимков обнаружили невероятное. Под густой шапкой деревьев угадывались фундаменты построек.

В сезон 2025-го приступили к раскопкам — и не поверили своим глазам. В первые же дни показались остатки нескольких стен и с десяток петроглифов (резных каменных изображений). Прояснилась планировка города. Все как у майя.

© AP Photo / Israel Leal Люди возле пирамиды Кукулькан в Чичен-Ице, Мексика

"Это был самый изнурительный полевой опыт в моей карьере, — признавался один из руководителей экспедиции, профессор Национального института антропологии и истории Мексики Лосада-Толедо. — Но в конце концов мы нашли археологические свидетельства именно там, где предсказывала моя теоретическая модель и записи монаха де Риваса".

Игра стоила свеч. Причем сенсации на этом не закончились.

Явный знак

К нынешнему сезону археологи составили с помощью лидаров подробную карту — предстояло выяснить масштабы Сак-Балана. Ведь в испанских хрониках упоминается, что к моменту завоевания здесь насчитывалось более сотни домов и проживало более 500 человек. Мегаполис по тем временам.

Помимо многочисленных свидетельств развитой бытовой культуры — обсидиановых ножей, остатков керамики и прочих хозяйственных инструментов, ученые нашли неподалеку от условного центра города несколько плотно застроенных районов — своего рода кварталов. Постройки здесь были небольшими (до пяти метров в длину) и по большей части на деревянных опорах.

На данный момент их насчитали более 70 — почти согласуется с тем, что писали испанские хронисты.

"Одним из наиболее важных открытий стал квадратный каменный фундамент длиной около 20 метров. В некоторых местах заметно, что кладка повреждена. Возможно, фундамент перестраивали", — рассказала куратор проекта, профессор археологии из японского университета Риссё Юко Сиратори.

По ее словам, майя нередко возводили подобные здания в центре поселения — для общественных собраний. А испанцы позднее переделывали их в католические церкви — отсюда и повреждения на камне.

Черная земля

Но пожалуй, главная сенсация в том, что шурфовые пробы почвы выявили толстый слой древесного угля на глубине около двух-трех метров.

"Из записок все того же монаха Диего де Риваса мы знаем: после завоевания испанцы сожгли город дотла, — напомнила Юко Сиратори. — Слой пепла в почве может стать решающим подтверждением того, что мы действительно нашли легендарный последний город майя".