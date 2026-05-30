В МАГАТЭ сообщили, что запросили доступ для осмотра машинного зала ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ запросили доступ для осмотра подвергшегося удару машинного зала Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщает МАГАТЭ.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
22 июня 2022, 17:18