Специальная военная операция на Украине
 
23:46 30.05.2026 (обновлено: 23:56 30.05.2026)
В МАГАТЭ сообщили, что запросили доступ для осмотра машинного зала ЗАЭС

МАГАТЭ: эксперты запросили доступ для осмотра атакованного машинного зала ЗАЭС

  • Эксперты МАГАТЭ запросили доступ для осмотра машинного зала Запорожской АЭС.
  • По заявлению пресс-службы ЗАЭС, украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6, но без пострадавших и критических разрушений, радиационный фон в норме.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ запросили доступ для осмотра подвергшегося удару машинного зала Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщает МАГАТЭ.
"Группа экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра затронутого машинного зала", - говорится в заявлении агентства.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
