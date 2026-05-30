05:25 30.05.2026 (обновлено: 09:19 30.05.2026)
Умерла оскароносный монтажер "Звездных войн" Марсия Лукас

Монтажер "Звездных войн" Марсия Лукас умерла в возрасте 80 лет

© AP Photo / AnonymousМарсия Лукас
Марсия Лукас. Архивное фото
  • Марсия Лукас, бывшая супруга Джорджа Лукаса и известный киномонтажер, скончалась в возрасте 80 лет.
  • Марсия была отмечена премией «Оскар» за лучший монтаж в фильме «Звездные войны: Новая надежда».
  • Лукас также работала над фильмами Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Таксист», за что получила номинацию на премию BAFTA.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывшая супруга американского режиссера Джорджа Лукаса Марсия Лукас, наиболее известная своей выдающейся работой киномонтажера, отмеченной премией Оскар за лучший монтаж в фильме "Звездные войны: Новая надежда", скончалась в возрасте 80 лет, сообщает портал TMZ.
"Представитель семьи сообщил TMZ, что Марсия скончалась в среду от метастатического рака. Нам сообщили, что она мирно ушла из жизни в своем доме в Ранчо-Мираж, штат Калифорния, в окружении близких", - пишет портал.
Помимо монтажа оригинальных фильмов из серии "Звездных войн", Лукас также работала над картинами Мартина Скорсезе "Нью-Йорк, Нью-Йорк" и "Таксист", за что получила номинацию на премию BAFTA. После успеха "Звездных войн" она приостановила карьеру ради воспитания детей, однако неофициально помогала своему супругу в работе над другими картинами, в том числе советовала, как следует логичнее завершить фильм "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега".
 
