Глава минобороны Литвы похвастался на форуме в Азии военным бюджетом страны

Министр обороны Литвы Робертас Каунас на азиатском форуме по безопасности в Сингапуре

© REUTERS / Caroline Chia

БАНГКОК, 30 мая – РИА Новости. Министр обороны Литвы Робертас Каунас в своем выступлении на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре сообщил о рекордном проценте от ВВП, выделяемого Литвой на военные нужды, и размещении на территории страны бригады вооруженных сил ФРГ.

"В этом году Литва тратит 5,38 % ВВП на оборону, что в настоящее время является самой высокой долей в НАТО . Мы создаем нашу первую национальную армейскую дивизию. Германия размещает на нашей территории полноценную боевую бригаду. Это первое постоянное передовое развертывание за рубежом со времен холодной войны. И мы строим для них всю необходимую инфраструктуру и полигоны", - рассказал Каунас.

Каунас сообщил, что рекордный военный бюджет и присутствие войск НАТО на территории страны необходимы Литве для обеспечения безопасности в условиях "принуждения со стороны крупного соседа". Он также рассказал о взаимодействии с партнерами, которые якобы сталкиваются с аналогичным давлением, отметив партнерство с Тайванем

« "Мы продолжаем взаимодействовать с партнерами по всему региону, сталкивающимися с аналогичным давлением, включая Тайвань, в соответствии с нашей политикой "одного Китая", по вопросам киберустойчивости, тотальной обороны и социальной готовности", - сказал Каунас.

Он также отметил, что Литва укрепляет свою оборонно‑промышленную базу, вводя в эксплуатацию новые производственные линии по выпуску боеприпасов, беспилотников и тяжелой техники в период с настоящего момента до 2028 года.

По словам Каунаса, Литва также считает необходимым производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на своей территории.