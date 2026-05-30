09:45 30.05.2026 (обновлено: 10:09 30.05.2026)
Глава минобороны Литвы похвастался на форуме в Азии военным бюджетом страны

Каунас: Литва выделяет рекордный процент от ВВП на военные нужды

© REUTERS / Caroline Chia — Министр обороны Литвы Робертас Каунас на азиатском форуме по безопасности в Сингапуре
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Литва выделяет рекордный процент от ВВП на военные нужды — 5,38%, что является самой высокой долей в НАТО.
  • Германия размещает на территории страны полноценную боевую бригаду, это первое постоянное передовое развертывание за рубежом со времен холодной войны.
  • Литва укрепляет свою оборонно-промышленную базу и планирует производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на своей территории.
БАНГКОК, 30 мая – РИА Новости. Министр обороны Литвы Робертас Каунас в своем выступлении на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре сообщил о рекордном проценте от ВВП, выделяемого Литвой на военные нужды, и размещении на территории страны бригады вооруженных сил ФРГ.
"В этом году Литва тратит 5,38 % ВВП на оборону, что в настоящее время является самой высокой долей в НАТО. Мы создаем нашу первую национальную армейскую дивизию. Германия размещает на нашей территории полноценную боевую бригаду. Это первое постоянное передовое развертывание за рубежом со времен холодной войны. И мы строим для них всю необходимую инфраструктуру и полигоны", - рассказал Каунас.
Каунас сообщил, что рекордный военный бюджет и присутствие войск НАТО на территории страны необходимы Литве для обеспечения безопасности в условиях "принуждения со стороны крупного соседа". Он также рассказал о взаимодействии с партнерами, которые якобы сталкиваются с аналогичным давлением, отметив партнерство с Тайванем.
"Мы продолжаем взаимодействовать с партнерами по всему региону, сталкивающимися с аналогичным давлением, включая Тайвань, в соответствии с нашей политикой "одного Китая", по вопросам киберустойчивости, тотальной обороны и социальной готовности", - сказал Каунас.
Он также отметил, что Литва укрепляет свою оборонно‑промышленную базу, вводя в эксплуатацию новые производственные линии по выпуску боеприпасов, беспилотников и тяжелой техники в период с настоящего момента до 2028 года.
По словам Каунаса, Литва также считает необходимым производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на своей территории.
"Мы вновь осознали необходимость промышленного производства 155‑мм артиллерийских снарядов и создания риска нанесения надежного стратегического удара на "заднем дворе" у любого противника", - заявил он на форуме.
