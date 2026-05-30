18:07 30.05.2026
ЗАЭС после удара ВСУ стала ближе к опасному инциденту, заявил Лихачев

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС, в стене машзала образовалась дыра, но основное оборудование повреждено не было.
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ситуация стала на шаг ближе к инциденту, от которого могут пострадать люди далеко за пределами России и Украины.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ситуация после удара ВСУ по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС стала на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью могут пострадать живущие далеко за пределами России и Украины, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В субботу днем украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС и взорвался, основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра. Дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию якобы случайного попадания, сообщил Лихачев.
Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны, отметил глава "Росатома".
"Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности", - подчеркнул Лихачев.
РоссияУкраинаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
