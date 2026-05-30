Лихачев: украинский дрон, атаковавший ЗАЭС, управлялся по оптоволокну

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дрон, ударивший по машинному залу блока №6 Запорожской АЭС, управлялся по оптоволокну, это исключает случайное попадание, заявил в субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Украинский боевой дрон-камикадзе, по данным Лихачева, поразил здание машинного зала энергоблока №6 и сдетонировал в субботу днем. В результате в стене машинного зала образовалась дыра, основное оборудование повреждено не было.
"Обращает на себя внимание тот факт, что дрон управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию якобы случайного попадания", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".