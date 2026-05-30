Рейтинг@Mail.ru
Лихачев: украинский дрон, атаковавший ЗАЭС, управлялся по оптоволокну - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 30.05.2026 (обновлено: 23:38 30.05.2026)
Лихачев: украинский дрон, атаковавший ЗАЭС, управлялся по оптоволокну

Лихачев заявил, что украинский дрон, атаковавший ЗАЭС, управлялся по оптоволокну

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон, ударивший по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС, был управляемым по оптоволокну.
  • В результате удара украинского дрона-камикадзе в стене машинного зала образовалась дыра, но основное оборудование повреждено не было.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дрон, ударивший по машинному залу блока №6 Запорожской АЭС, управлялся по оптоволокну, это исключает случайное попадание, заявил в субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Украинский боевой дрон-камикадзе, по данным Лихачева, поразил здание машинного зала энергоблока №6 и сдетонировал в субботу днем. В результате в стене машинного зала образовалась дыра, основное оборудование повреждено не было.
"Обращает на себя внимание тот факт, что дрон управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию якобы случайного попадания", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Лихачев прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС
Вчера, 18:04
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала