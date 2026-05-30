Лихачев прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС
18:04 30.05.2026 (обновлено: 23:37 30.05.2026)
Лихачев прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Лихачев об атаке на ЗАЭС: Украина раз за разом переходит границы здравого смысла

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ВСУ переходят границы здравого смысла.
  • Он прокомментировал атаку по машзалу блока N6 ЗАЭС и выразил опасения относительно возможных будущих ударов по более критическим объектам станции.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла, заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, комментируя атаку по машзалу блока N6 ЗАЭС.
"Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?" - сказал Лихачев, слова которого привела пресс-служба "Росатома".
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
