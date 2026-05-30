14:06 30.05.2026 (обновлено: 14:09 30.05.2026)
Хинштейн: в Курской области женщина пострадала при атаке БПЛА ВСУ

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • В Льговском районе Курской области женщина пострадала в результате атаки БПЛА ВСУ.
  • Пострадавшая, 62 года, с минно-взрывной травмой и термическим ожогом в области левой стопы, доставлена в Курскую областную больницу.
КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Женщина получила минно-взрывную травму и ожог в результате атаки БПЛА ВСУ в Льговском районе Курской области, пострадавшая доставлена в больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Растет число жертв украинских преступлений. В Курскую облбольницу доставлена женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА в Льговском районе", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он уточнил, что женщине 62 года, у нее минно-взрывная травма и термический ожог в области левой стопы.
