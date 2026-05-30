В Курской области женщина пострадала при атаке БПЛА ВСУ

КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Женщина получила минно-взрывную травму и ожог в результате атаки БПЛА ВСУ в Льговском районе Курской области, пострадавшая доставлена в больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он уточнил, что женщине 62 года, у нее минно-взрывная травма и термический ожог в области левой стопы.