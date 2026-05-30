Военные командующие Кубы и США обсудили безопасность Гуантанамо
03:37 30.05.2026
Военные командующие Кубы и США обсудили безопасность Гуантанамо

Представители Кубы и Южного командования США обсудили безопасность Гуантанамо

© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Революционных вооруженных сил Кубы и Южного командования США провели встречу по вопросам безопасности вокруг американской военной базы в Гуантанамо.
  • Встреча состоялась 29 мая 2026 года между главой Южного командования США генералом Фрэнсисом Донованом и первым заместителем министра Революционных вооруженных сил Кубы, начальником Генерального штаба генералом армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго.
  • Стороны договорились поддерживать коммуникацию между военными командованиями.
МЕХИКО, 30 мая - РИА Новости. Представители Революционных вооруженных сил Кубы и Южного командования США провели встречу по вопросам безопасности вокруг американской военной базы в Гуантанамо, сообщило кубинское военное ведомство.
"29 мая 2026 года по соглашению обеих сторон состоялась встреча между главой Южного командования США генералом Фрэнсисом Донованом и первым заместителем министра Революционных вооруженных сил Кубы, начальником Генерального штаба генералом армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго", - говорится в сообщении вооруженных сил, которое опубликовало издание Cubadebate.
Согласно заявлению, стороны положительно оценили итоги встречи, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности в районе разделительного периметра вокруг американского военного анклава в Гуантанамо.
В сообщении отмечается, что представители двух стран также договорились поддерживать коммуникацию между военными командованиями.
