Военные командующие Кубы и США обсудили безопасность Гуантанамо

МЕХИКО, 30 мая - РИА Новости. Представители Революционных вооруженных сил Кубы и Южного командования США провели встречу по вопросам безопасности вокруг американской военной базы в Гуантанамо, сообщило кубинское военное ведомство.

"29 мая 2026 года по соглашению обеих сторон состоялась встреча между главой Южного командования США генералом Фрэнсисом Донованом и первым заместителем министра Революционных вооруженных сил Кубы , начальником Генерального штаба генералом армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго", - говорится в сообщении вооруженных сил, которое опубликовало издание Cubadebate

Согласно заявлению, стороны положительно оценили итоги встречи, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности в районе разделительного периметра вокруг американского военного анклава в Гуантанамо.