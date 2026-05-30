В Крыму проверят наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию - РИА Новости, 30.05.2026
10:05 30.05.2026 (обновлено: 10:43 30.05.2026)
В Крыму проверят наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию

Вид на Крым. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму проверят наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию, заявил Владимир Константинов.
  • Ранее Госдума приняла закон, предлагающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против ее интересов.
  • Владимир Константинов назвал этот закон справедливым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию, проверят в Крыму, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.
«
"Мы будем очень плотно разбираться с этим вопросом - со всеми собственниками, кто где находится. Опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан у нас есть. Порядок в этом вопросе надо наводить давно. Те, кто не ассоциирует себя с Россией и вредят ей - откровенные враги", - сказал Константинов.
Глава парламента назвал справедливым закон по аресту имущества релокантов, дискредитирующих Россию.
