Космонавт предупредил о возможной трагедии из-за мусора на орбите

Краткий пересказ от РИА ИИ Космонавт из Австрии Франц Фибек предупредил о возможной трагедии из-за мусора на орбите.

По его словам, рост запусков спутников и снижение стоимости их вывода привели к появлению новых приложений, но также обострили проблему космического мусора, который может стать причиной экономического ущерба или даже трагедии при столкновении с орбитальной станцией.

ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости предупредил о возможной трагедии из-за мусора на орбите.

Как отметил собеседник агентства, в последние годы количество запусков резко возросло, а стоимость вывода спутников значительно снизилась. Благодаря этому, по его словам, появилось множество новых приложений, которыми мы пользуемся каждый день - в сфере связи и не только.

"Но есть и проблема - космический мусор. Здесь важно, чтобы политика создала четкие правила, иначе это может привести к серьезным последствиям", - сказал Фибек.

Он пояснил, что если сталкиваются спутники - это экономический ущерб. "Но если крупный обломок столкнется с орбитальной станцией с людьми - это уже может привести к трагедии", - отметил космонавт.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров.